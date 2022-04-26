رئيس الأعلى للإعلام: أغلقنا في اجتماعنا الأخير 12 موقعا يضم تصرفات شاذة

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن «الشخصية المصرية، طرأت عليها في الفترة الأخيرة تغيرات حادة وعنيفة»، مشيرًا إلى أن المصريين مشهورون بالتعاطف والإسراع لنجدة المصابين والمحتاجين.

وأضاف جبر، خلال لقاء لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن «الناس الآن عندما يقع حادث اصطدام سيارة بمواطن، يحتشدون حول المصاب؛ لتصوير الواقعة ومشاركتها على مواقع التواصل وليس المساعدة»، واصفًا الأمر بأنه «مستهجن وغريب وضد القواعد العالمية؛ لأنه بمثابة تشهير».

وتابع: «ممنوع تشهر بالشخص الذي يتعرض لحادث، وممنوع نشر صور الضحايا، وتؤلم ذوي هذا الإنسان، ضع نفسك مكانه، هل تقبل هذا السلوك؟»، منوهًا إلى أن العديد من الأمور الحادة طرأت على الشخصية المصرية، من النواحي الإنسانية والعاطفية والسياسية والاقتصادية.

وأوضح رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام أن مواقع التواصل الاجتماعي ساعدت على تعزيز التغيرات التي طرأت على الشخصية المصرية، خلال الفترة الأخيرة، قائلًا إن «تلك المواقع تحولت إلى كائن شرير في الكثير من الأحيان».

واستشهد بما تسببه مواقع التواصل الاجتماعي في ظاهرة انتحار الفتيات، مستنكرًا: «فتاة صغيرة تتعرض لحملة من التشهير، وحتى تتجنب الفضيحة الوهمية، تلجأ لأن تضحي بحياتها وتنتحر، ده في شرع مين؟»، بحسب تعبيره.

وشدد على أهمية عمل كل الجهات على مواقع التواصل الاجتماعي، متابعًا: «في آخر اجتماع أغلقنا 12 موقعًا بها تصرفات شاذة، هناك أناس لا يحلو لهم إلا إسالة الدم والشرف والسمعة والكبرياء، كل تلك الأمور تتطلب تنظيمًا وضوابط وتعاون الجميع، لإنشاء ثقافة جديدة ورفع درجات الوعي، والعودة إلى الخط الأخلاقي الذي نشتهر به».