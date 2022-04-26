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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 1500 كيلو بانجو داخل 18 مخزنا خلال حملة بالإسماعيلية.

وشنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الأمن والأمن الوطني والأمن العام، وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية والقطاعات المعنية بالقوات المسلحة، حملات لضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتاجري المواد المخدرة والقائمين على زراعتها، استهدافت منطقة الظهير الصحراوي بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 18 قضية عبارة عن (18 مخزنا ضُبط بداخلهم كميات من مخدر البانجو الجاف بلغت 1500 كيلو)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليون و500 ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.