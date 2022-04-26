جوتيريش: أتفهم ما تعانيه روسيا من تظلمات بعد فشل تنفيذ اتفاقيات مينسك

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن المنظمة الأممية ليست في موقع يسمح لها حاليًا بتكوين رأي حول فشل اتفاقيات «مينسك»، معربًا عن تفهمه لمعاناة روسيا الآن من تظلمات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي، مساء الثلاثاء، أن «هناك أمورًا يمكن معالجتها، لاسيما من خلال محكمة العدل الدولية، إذا ما فشلت الطرق الأخرى».

وشدد على «وجود واقع حقيقي واضح وما من أمر يغيره وهو عدم تواجد جنود أوكرانيين على الأراضي الروسية، في الوقت الذي يتواجد فيه جنود روسيين، الآن على الأراضي الأوكرانية».