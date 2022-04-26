قال وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري إنه لا يشعر أن مؤامرة عبر الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد مؤخرًا من أجل تأجيل الانتخابات النيابية المقررة في منتصف مايو المقبل، موضحا أنها حوادث عرضية، وعادة ما قد تحدث حوادث بالتزامن مع كل انتخابات، مشددًا على أن البلد ممسوك أمنيًا حتى الساعة بفضل الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني.

وأضاف المكاري - في تصريحات له عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء اللبناني اليوم - أن الجلسة كانت مخصصة لبحث الحلول للحفاظ على استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، موضحًا أنه خلال فترة الانتخابات هناك من يزايد على الآخرين من مسؤولين ومرشحين وحتى ناخبين، موضحًا أن لبنان أمام مرحلة صعبة، مشددًا على ضرورة الخروج منها بخير وسلامة.

وأوضح المكاري أن القضاء العسكري سيتولى التحقيق مع قائد الجيش اللبناني والقيادات العسكرية بشأن حادث غرق مركب قبالة سواحل طرابلس.

وردًا على سؤال حول منع تكرار سيناريو محاولات الهجرة غير الشرعية، أكد وزير الإعلام اللبناني أن قيادة الجيش مع امكانياتها القليلة، تحاول ان تفعل ما بوسعها لمنع احداث من هذا النوع، موضحًا أن الأمر ليس سهلا، داعيًا القضاء للتشدد في الأحكام مع المهربين.

وعبر عن أسفه لكون مدينة طرابلس التي شهدت الحادث هي أفقر مدينة على البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا أن التحقيق من المفترض أن يثلج قلوب الأهالي قليلاً، داعيًا لعدم نشر صور الضحايا باعتباره أمر غير مقبول إنسانيًا.