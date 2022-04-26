رئيس الأعلى للإعلام: منح تراخيص لنحو 120 صحيفة وموقعا وقناة جديدة بعد رمضان

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس من المقرر أن يقيم احتفالية كبرى بعد رمضان، لمنح تراخيص لجرائد وقنوات ومواقع إلكترونية جديدة، يتراوح عددها ما بين 100 إلى 120.

وأضاف جبر، خلال لقاء لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن المجلس يفتح مرحلة جديدة لمنح التراخيص، بمجرد الانتهاء من الاحتفالية الكبرى المقامة بعد رمضان، قائلًا إن المجلس يسعى لتيسير إجراءات منح التراخيص.

وأوضح أن منح الترخيص لموقع إلكتروني يتطلب دفع مبلغ 50 ألف جنيه، بشرط عدم تقسيطها أو الإعفاء منها، كمبلغ ضمانة جدية وفقًا للقانون، موضحًا أن المجلس تيسيرًا على المتقدمين، يتيح دفع الـ50 ألفًا على مراحل وأقساط.

وتابع: «من مصلحتنا أن أكبر عدد من المواقع يعمل بشكل شرعي وعلينا تيسير الإجراءات، وضمان حقوق الناس التي تعمل بها»، منوهًا إلى إغلاق ما يتراوح بين 200 إلى 300 جريدة بعد عام 2011، ولم يتمكن العاملون فيها وقتها من إيجاد فرصة عمل.

وذكر أن «المجلس ينظم ما بين التقييد والسماح، من أجل الوصول إلى معادلة وسطية، تتيح فتح العديد من المواقع والحفاظ في نفس الوقت على حقوق العاملين»، متطرقًا بالحديث إلى تعاون الأعلى للإعلام مع الدول الأخرى.

وأشار إلى التعاون الكبير في المجال الإعلامي مع المملكة العربية السعودية، وتوقيع بروتوكول منظم لهذا التعاون، ذاكرا أن هناك 4 وفود غطوا فعاليات واحتفالات في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى التعاون مع دولة الكويت، وتوقيع بروتوكول تعاون مع الأردن، خلال زيارة رئيس الوزراء، يضم جزءًا تدريبيًا والإنتاج الدرامي والمسلسلات، متابعًا: «هناك جهات عديدة تطلب التعاون مع المجلس، اتفقنا منذ فترة مع السفير البريطاني على عقد تعاون في الجانب الإعلامي، وكذلك السفير الفرنسي وسفير كازخستان، والعديد من الجهات من ضمنها الوفد الفلسطيني والليبي والإمارات».