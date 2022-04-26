أعلنت وزارات الصحة في عدد من الدول العربية، اليوم الثلاثاء، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 57 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى مليون و164 ألفا و774 حالة، فيما تم تسجيل 38 حالة شفاء إضافية ليصل الإجمالي إلى مليون و148 ألفا و310 حالات، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 16 ألفا و66 حال عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة إصابة واحدة جديدة، وتماثلت حالة واحدة أخرى للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 265 ألفا و772 حالة، والشفاء إلى 178 ألفا و350 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 6 آلاف و875 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي إلى مليون و96 ألفا و530 حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة.