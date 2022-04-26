انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، من خلال الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام، ندوات التثقيف الرقمي والمالي ضمن أعمال محور "بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية" لثلاثين مشاركاً من العاملين بفرع ثقافة أسيوط والمنفذ بقصر ثقافة أسيوط.

وتهدف الندوات لبناء المهارات وتعزيز القدرات لتواكب هيئة قصور الثقافة ركب العمل التنافسي فلا يمكن تحقيق استراتيجية رقمية ناجحة ومتكاملة إلا بوجود قاعدة من الموظفين المهرة القادرين على توظيف التكنولوجيا بالشكل اللازم ؛ وهي خطوة قوية لحقيق التنمية الشاملة وبناء مجتمع يعمل على سد الفجوة الرقمية بين الحضر والريف من خلال تكامل جهود كافة المؤسسات؛ لتزويدهم بالمهارات اللازمة لبيئة العمل الأمر الذى يساهم في تسريع التحول الرقمي في مصر وتسخير قوة التكنولوجيا، مما يدعم التحول إلى مجتمع رقمي حقيقي وشامل؛ قائم على بناء مهارات العمل التنافسي، لبناء قدرات العاملين بقصور الثقافة وتزويدهم بمهارات القرن الحادي والعشرين بما يتماشى مع أجندة الدولة للتحول الرقمي بكل المؤسسات التثقيفية، ونشر وتعزيز المهارات الرقمية والتمكين الاقتصادي الرقمي.

وتضمنت الندوات موضوعات ومفاهيم ترتبط بالتحول الرقمي وتقنياته وتطبيقاته، كالأمن السيبراني وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، ووسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي لرفع الوعى المعلوماتي وبناء القدرات الرقمية.