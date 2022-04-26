العراق يبدأ حفر 20 بئرا نفطية جنوبي البلاد

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، بدء عملية حفر 20 بئرا نفطية جديدة في حقل الناصرية النفطي في محافظة ذي قار "375 كم جنوبي بغداد".

وقال المدير العام لشركة الحفر العراقية باسم عبدالكريم، في بيان صحفي، إن هذا المشروع يأتي ضمن العقد المبرم مع شركة نفط ذي قار بالتعاون مع شركة وذر فورد العالمية لتقديم الخدمات النفطية، مشيرا إلى البدء بعمليات الحفر باستخدام أجهزة حفر حديثة والعمق المخطط للبئر 2200 متر.

وأوضح أن الشركة خصصت أربعة أجهزة حديثة ذات قدرات محددة لتنفيذ هذا المشروع بفترة زمنية لا تتجاوز 18 شهرا.