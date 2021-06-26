تدريبات إضافية لثلاثي الزمالك قبل مواجهة المصري

أدى يوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد سيد "زيزو" وأشرف بن شرقي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،تدريبات إضافية بعد انتهاء التقسيمة التي خاضها الفريق خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وخاض الثلاثي تدريبات خاصة للتسديد على المرمى، وشارك أمامهم السيد عطية حارس مرمى الفريق الصاعد.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق صدارة الدوري برصيد 35 نقطة جمعها من 15 مباراة.