أعلنت وزارات الصحة في عدد من الدول العربية، اليوم الثلاثاء، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي البحرين، سجلت وزارة الصحة 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية كما تعافت 427 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 561 ألفا و648 حالة ، واستقر عدد الوفيات عند 1475 نتيجة عدم تسجيل أي حالات وفاة اليوم.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم 207 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد إلى 897 ألفا و558 حالة، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأشارت الوزارة إلى عدم تسجيل أي حالات وفاة خلال الساعات الـ24 ليستقر العدد عند 2302 حالة.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة - وفقا لبيان أصدرته اليوم الثلاثاء- 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و324 ألفا و531 حالة إصابة.

وأفاد البيان بتسجيل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 25 ألفا و208 حالات وفاة.