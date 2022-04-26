روسيا: جاهزون لاستئناف المفاوضات مع أوكرانيا ونريد وقفا لإطلاق النار

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن أمنياته في تحفيز الأمم المتحدة حوار نزيه وشفاف، بين موسكو وكييف، دون محاولات لحلحة الأمور بالعنف والقوة، حتى لو كانت تلك القوة اقتصادية ومالية، منوهًا إلى أن «بعض الدول تستغل موقفها على الساحة الدولية».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام الأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، أن موسكو ترغب في الوصول إلى حل للأزمة الأوكرانية عبر المفاوضات، مستشهدًا ببدء مفاوضات مع كييف في الأول من مارس.

وذكر أن «طريقة تصرف الوفد الأوكراني لم تكن لائقة»، قائلًا إن «الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تراجع عن مقترحات وافق عليها مسبقًا، وهو دليل على انصياعه لبعض من يعطونه أوامر بردع روسيا».

ونوه إلى أن «بعض الجهات تدر الأسلحة على أوكرانيا»، متابعًا: «لو استمرت الأوضاع على هذا المنوال، فمن الصعب أن تصل المفاوضات والمحادثات إلى نتيجة مثمرة، لكننا مستمرون فيها، ونريد وقفا لإطلاق النار».

وأشار إلى أن روسيا تفتح الممرات الإنسانية يوميًا – والتي يعرقل تشغيلها النازيون، معقبًا: «جاهزون لاستئناف المفاوضات، لو هناك أفكار هامة ومثيرة وذات منفعة، فريقا العمل التقيا في تركيا وكانت هناك فرصة للتفاوض، وأرسلنا وثيقة منذ نحو 12 يومًا لأوكرانيا، ولم يكن الرئيس الأوكراني على دراية بهذه الوثيقة، حتى الأسبوع الماضي».