معارضون: ألمانيا بحاجة إلى 500 ألف شقة إضافية لإيواء لاجئي أوكرانيا

قال محافظون معارضون ألمان إن هناك حاجة إلى 500 ألف شقة إضافية لإيواء اللاجئين الفارين من الحرب الأوكرانية.

وقال جان ماركو لوكاك، المتحدث باسم قضايا البناء والإسكان لكتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي / الاتحاد الاجتماعي المسيحي في البوندستاج في برلين ، لشبكة التحرير الألمانية (آر إن دي) في تصريحات نشرت اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن بناء هذا العدد من الشقق الجديدة بسرعة إلا "إذا تم تبسيط قانون البناء بشكل جذري ، وتسريع عمليات التخطيط ، وقبل كل شيء أن تكون تكاليف البناء محدودة ".

وكان خبراء عقاريون من اتحاد العقارات الألماني قد توصلوا إلى رقم 500 ألف الشهر الماضي، على افتراض أن 29ر1 مليون لاجئ من أوكرانيا سيحتاجون إلى مساحة معيشة في ألمانيا.

وبحلول يوم الأحد الماضي، سجلت السلطات الألمانية دخول أكثر من 376 ألف أوكراني منذ بداية الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير.

ومع ذلك ، نظرا لأن الأوكرانيين يمكنهم دخول ألمانيا بدون تأشيرة لمدة 90 يوما ولا توجد عادة ضوابط ثابتة على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي ، فإن العدد الدقيق للاجئي الحرب غير معروف.