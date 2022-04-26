الصين تعتزم زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد

أعلنت الصين اعتزامها زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية بعد الاجتماع الذي ترأسه الرئيس الصيني شي جينبينج، كأحدث إشارة إلى سعي بكين لبذل كل الجهود الممكنة لتحفيز الاقتصاد الصيني الذي تضرر من سلسلة إجراءات الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت إذاعة "سي.سي.تي.في" الرسمية الصينية، أن اللجنة المالية المركزية الصينية قررت تحسين وتطوير المشروعات في بعض المجالات، مثل المطارات وغيرها من محاور النقل بالإضافة إلى الطاقة والحفاظ على المياه، وتوسيع قنوات التمويل طويل المدى لمشروعات التشييد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تباطؤ الاقتصاد الصيني بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، أثار قلق الأسواق التي تتطلع بصورة أكبر إلى سياسات مالية ونقدية داعمة.

وكان مؤشر شنجهاي المجمع للأسهم الصينية قد تراجع خلال الأسبوع الماضي إلى أقل مستوياته منذ أكثر من عامين، في حين تراجع اليوان الصيني إلى أقل مستوياته منذ نوفمبر 2020.