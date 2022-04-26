الحكم على رجل الأعمال التركي كافالا بالسجن مدى الحياة

قضت محكمة في اسطنبول يوم الاثنين، بالسجن مدى الحياة على رجل الأعمال التجارية والخيرية التركي عثمان كافالا، وذلك بعد إدانته بمحاولة نشر الفكر الهدام في نهاية محاكمة تعرضت لانتقادات شديدة.

يشار إلى أن كافالا /64 عاما/ محتجز على ذمة القضية منذ 2017، كما أنه متهم بالتجسس.

وواجه كافالا اتهامات بصلات مزعومة باحتجاجات جيزي عام 2013 ومحاولة الانقلاب عام 2016 ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واللذان يعتبرهما أردوغان جزءا من مؤامرة دولية للإطاحة به بحسب زعمه.

وقال أردوغان إن كافالا كان من بين منظمي احتجاجات جيزي في أنحاء البلاد ضد خطط أردوغان لمشروع إعادة التطوير في اسطنبول. ولقي العديد من المتظاهرين حتفهم في مداهمات الشرطة التي أعقبت ذلك.

ونفى كافالا تلك المزاعم يوم الجمعة الماضية، ووصفها بـ"غير الواقعية وغير المنطقية"، مضيفا أنه شارك بشكل علني في مظاهرات جيزي التي قال إنها كانت "بلا قيادة" و"بلا زعيم".

ويوم الاثنين، وصفت وزارة الخارجية الأمريكية الإدانة بأنها "غير عادلة" و"لا تتفق مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون".

وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس: "ندعو تركيا مرة أخرى إلى إطلاق سراح عثمان كافالا، تمشيا مع أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك إطلاق سراح جميع الآخرين المسجونين تعسفيا".

وأضاف: "ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار المضايقات القضائية للمجتمع المدني ووسائل الإعلام والقادة السياسيين ورجال الأعمال في تركيا، بما في ذلك من خلال الاحتجاز المطول قبل المحاكمة، والادعاءات الفضفاضة للغاية بدعم الإرهاب، وقضايا الإهانة الجنائية".