 دبلوماسى روسى: هناك شركات أمريكية لا تريد خسارة السوق الروسي وتبحث عن سبل العودة - بوابة الشروق
الثلاثاء 26 أبريل 2022 4:23 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟








النتـائـج تصويت

دبلوماسى روسى: هناك شركات أمريكية لا تريد خسارة السوق الروسي وتبحث عن سبل العودة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 26 أبريل 2022 - 2:36 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 أبريل 2022 - 2:36 ص

أكد القنصل الروسي في ولاية هيوستن الأمريكية ألكسندر زاخاروف أن هناك شركات أمريكية لا تريد خسارة السوق الروسي وتبحث عن أفضل الطرق للعمل في ظل العقوبات.
ونقلت شبكة روسيا اليوم الاخبارية عن زاخاروف: "انه بالنسبة لعمل القنصلية العامة في الظروف الحالية، فنحن نعمل كالمعتاد رغم الضغوط النفسية وحظر الحسابات المصرفية".
وأكد أن القنصلية الروسية في هيوستن تتلقى تهديدات بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا .. موضحًا أن الشركات التجارية الأمريكية المرتبطة بروسيا لا تريد أن تفقد السوق الروسية وتدرس الآن الخيارات الأفضل للعمل في ظل العقوبات.
وأشار إلى أن "الشركات التجارية في الولايات المتحدة التي لديها ارتباط وأعمال مع روسيا، لا تريد أن تفقد سوقا واعدة وواسعة. لكنهم الآن قرروا التوقف، يريدون أن يفهموا مدى واقعية العمل تحت العقوبات، وما هي أفضل خيارات العمل".
أ م ق / ح م ز / م م ر

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك