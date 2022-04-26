العدل الأوروبية: قرار النمسا بإعادة فرض ضوابط جوازات السفر يتعارض مع قواعد شينجن

قضت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج، اليوم الثلاثاء، بأن قرار النمسا الخاص بإعادة فرض ضوابط جوازات السفر على حدودها مع سلوفينيا في عام 2017، يتعارض مع اتفاقية شينجن.

وقد تم رفع القضية إلى أعلى محكمة في أوروبا من جانب مواطن سلوفيني تم تغريمه بسبب رفضه تقديم جواز سفره عند دخول النمسا في عام 2019. وكان قد رفع القضية في البداية إلى محكمة إقليمية، قامت فيما بعد بإحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية من أجل إصدار حكم.

وقالت محكمة العدل الأوروبية إن النمسا أعادت فرض ضوابط جوازات السفر على حدودها مع المجر وسلوفينيا أثناء أزمة الهجرة في عام 2015. ثم اتبعت السلطات السلوفينية بعد ذلك خلال الفترة من مايو من عام 2016 وحتى نوفمبر من عام 2017، أربع توصيات متتالية من مجلس الاتحاد الأوروبي لإعادة فرض ضوابط الحدود لفترات مدة كل منها ستة أشهر.

وقضت محكمة العدل الأوروبية بأنه لا يمكن للدولة العضو في الاتحاد الأوروبي تجديد الإجراء إلا بعد نهاية الأشهر الستة، عندما "تواجه تهديدا خطيرا جديدا يؤثر على سياستها العامة أو على أمنها الداخلي، وهو الذي يختلف عن التهديد الذي تم تحديده في البداية".

وتوصلت المحكمة إلى أن النمسا أخفقت في إثبات وجود تهديد جديد، وبالتالي فإن إجراءات مراقبة الحدود التي خضع لها الشخص المذكور لا تتماشى مع قانون حدود شينجن.

وأشارت محكمة العدل الأوروبية إلى أن القانون وضع مبدأ أنه يمكن عبور الحدود الواقعة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في أي وقت دون التحقق من جواز السفر.