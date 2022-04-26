السيطرة على حريق محدود في وحدة سكنية بالقرب من محكمة ههيا بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية في مديرية أمن الشرقية، مساء اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق محدود في أحد العقارات السكنية الموجودة بمحيط محكمة ههيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في وحدة سكنية في المنطقة المحيطة بمحكمة ههيا.

دفعت قوات الحماية المدنية في مديرية أمن الشرقية، بسيارتين إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها.

وبالفحص تبين نشوب حريق محدود في وحدة سكنية داخل أحد العقارات الموجود في المنطقة المحيطة بمحكمة ههيا، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.