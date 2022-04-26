محامون في تركيا يحتجون على العقوبة الصادرة بحق المعارض كافالا

شارك محامون ونواب معارضون في تركيا في احتجاجات في إسطنبول اليوم الثلاثاء، غداة صدور حكم بالسجن مدى الحياة بحق رجل الأعمال المعروف بنشاطه الخيري ، لإدانته بمحاولة الإطاحة بالحكومة من خلال تمويل احتجاجات جيزي التي كانت خرجت عام 2013.

وسبق أن انتقدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وحلفاء غربيون لأنقرة، وناشطون بارزون، محاكمة كافالا، وقالوا إنها جرت بدوافع سياسية.

وقال المحامي كمال آيتاك، للصحفيين، من أمام محكمة كاجلايان في إسطنبول :"لقد حدثت مأساة في هذه المحكمة أمس"، واتهم هيئة المحكمة "بالانصياع لأوامر الحكومة".

وأشارت تقارير محلية إلى أن الشرطة فرضت طوقا على المنطقة قبل صدور بيان صحفي.

وقالت نقابة المحامين في أنقرة، في بيان، إن الحكم الذي صدر أمس، يخالف القانون. واتهم زعيم المعارضة كمال قلجدار أوغلو القضاء بعدم الحياد.

وتجدر الإشارة إلى أن كافالا 64 عاما، محتجز على ذمة اتهامات منذ عام 2017 . وكان من بين هذه الاتهامات التجسس، إلا أنه ثبتت براءته من هذه التهمة.

ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية أمس إدانة كافالا بأنها "جائرة ... ولا تتسق مع احترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، وسيادة القانون".