العراق يتخذ إجراءات لإنتاج الطاقة الكهربائية خلال الصيف المقبل

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دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء، إلى مضاعفة الجهود لتحسين إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية في البلاد خلال موسم الصيف المقبل.

وشدد الكاظمي، خلال جلسة للحكومة العراقية "على ضرورة العمل الجاد من أجل تحسين إنتاج الطاقة الكهربائية ومضاعفة الجهود فيما يخص أعمال الصيانة والنقل لضمان زيادة ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي"،حسب بيان للحكومة العراقية.

وقررت الحكومة خلال الإجتماع إستكمال مد خط أنابيب نقل الغاز الواصل إلى محطة عكاز في محافظة الأنبار وتجهيزها بما يضمن تشغيلها بكامل طاقتها البالغة 200 ميجا وات،ومد أنبوب لنقل الوقود الإضافي إلى محطة صلاح الدين الكهربائية البخارية بطول 17 كيلومتراً لغرض تشغيل المحطة بكامل وحداتها وتفادي عملية نقل الوقود بالصهاريج لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية.

كما قررت الحكومة الإسراع بمد خط أنابيب لنقل الغاز / بزركان –حلفاية/ والوحدات الملحقة بها لخدمة محطة ميسان الإستثمارية في محافظة ميسان وتوسعة أنبوب المكثفات ضمن أعمال تشغيل محطتي ميسان والعمارة لإنتاج الطاقة الكهربائية.