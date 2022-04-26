عون: لبنان يدعم أي تحرك أوروبي لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، أن لبنان يدعم أي تحرك أوروبي لإحياء عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من المبادرة العربية للسلام التي أقرتها قمة بيروت في عام 2002.

وقال عون، خلال استقباله اليوم الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفن كوبمانس، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، "إن أي حل مستدام لأزمة الشرق الأوسط يبدأ بوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق المستمرة منذ 74 عاماً، وأن يكون الحل عادلاً ودائماً وشاملًا، وقائماً على مبدأ الدولتين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية".

واعتبر أن "ما تقوم به إسرائيل من محاولات لتغيير الواقع على الأرض والتمادي في سياساتها الاستيطانية التوسعية لا يساعد مطلقا على أي محاولة لإنعاش مفاوضات السلام، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي، ولعل آخر ما حصل من تعديات على حرمة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين فيه، خير دليل على النوايا الإسرائيلية العدوانية".

وتابع: "لبنان، الذي دفع غالياً ولا يزال ثمن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، يرى أيضاً أن استمرار أجزاء من أراضيه محتلة لا يساعد مطلقاً على البحث في أي عملية سلام قبل انسحاب الإسرائيليين من الأراضي اللبنانية المحتلة".

وأعلن أن "لبنان يرحب باي دور أوروبي في المساعدة على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من أراضيه"، مشيرا إلى "استمرار الاتصالات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية بما يحفظ حقوق لبنان في الحصول على كامل ثروته النفطية والغازية".

وبحسب بيان للرئاسة اللبناني، عرض الرئيس عون مع الموفد الأوروبي "مسألة النازحين السوريين في لبنان وضرورة تسهيل دول الاتحاد الأوروبي عودتهم إلى بلادهم وتقديم المساعدات لهم فيها".

وأكد الرئيس عون، أن لبنان لم يعد يتحمل المزيد من التداعيات السلبية المترتبة على هذا النزوح.