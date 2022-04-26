 20 منفذا لبيع الخضروات والفاكهة التجزئة بسعر الجملة بالعياط ومنشاة القناطر وأطفيح والبدرشين - بوابة الشروق
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20 منفذا لبيع الخضروات والفاكهة التجزئة بسعر الجملة بالعياط ومنشاة القناطر وأطفيح والبدرشين

يارا صابر
نشر في: الثلاثاء 26 أبريل 2022 - 12:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 أبريل 2022 - 12:52 م

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة تنفيذ خطة التوسع في إقامة منافذ ومعارض السلع الغذائية والخضروات والفواكه بكافة القطاعات لضبط الأسعار والتيسير على المواطنين.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتوسع في إقامة منافذ السلع والخضروات والفواكه بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير كافه احتياجات المواطنين بأسعار أقل من السعر السوقي.

وأكد راشد، أنّ المنافذ الجديدة تأتي في إطار توسع المحافظة في إقامة عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، لافتا أنه تم إقامة 20 منفذا بالوحدات المحلية لمراكز العياط ومنشأة القناطر والبدرشين واطفيح.

وفي الإطار ذاته، شهد منفذ البيع بمقر سوق الجملة بالسادس من أكتوبر اقبال كبير من قبل المواطنين لما يطرحه من خضراوات وفاكهة التجزئة بسعر الجملة.

وناشد المحافظ، المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ لمواجهة جشع بعض التجار، لافتا إلى أنّ غرفة عمليات محافظة الجيزة تتلقى أي شكاوى من المواطنين على مدار اليوم، بشأن أي غلاء في أسعار السلع أو ممارسات احتكارية أو وجود نقص بأي سلعة.

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