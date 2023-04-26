صرح السفير الفرنسي في المغرب كريستوف لوكورتيي، بأنّ لشهر رمضان عنده قيمة خاصة، ليس فقط لأنه يقضيه لأول مرة في المغرب الأقصى، وإنما لأن ابنه مسلم، وصام رمضان.



ونشر الحساب الرسمي لسفارة فرنسا في المغرب مقطع فيديو ظهر فيه لوكورتيي، مهنئًا المسلمين بعيد الفطر، مشيرًا إلى أن شهر رمضان له مكانة خاصة في قلبه وهو الشهر الذي صامه المسلمون وعززوا في روابطهم العائلية والاجتماعية، مقدما تمنياته الطيبة لجميع المغاربة.



وقال السفير الفرنسي: «لهذا الشهر بالنسبة لي قيمة خاصة، أولا لأنني عشته في المغرب لأول مرة في حياتي، وأيضا لأن ابني، وهو مسلم صام رمضان، وهو متعلق جدا بشهر رمضان».، وفق وكالة سبوتنيك.



وكان كريستوف لوكورتيي، قد قدم نسخة من أوراق اعتماده كسفير مفوض فوق العادة للجمهورية الفرنسية لدى الملك محمد السادس، نهاية شهر ديسمبر الماضي، لناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.



وخرج لوكورتيي بعدة تصريحات سابقة، أعرب فيه عن حبه للمغرب ووده للشعب المغربي، حيث صرح في وقت سابق، بأن المغرب بلد القلوب منذ أكثر من 45 عاما، وزرته من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب.



وأشار إلى أنه قضى جزءا كبيرا من عطلته في المغرب عندما كان أصغر سنا، وقال: «أنا سعيد جداً بالعثور عليه والعثور على العديد من الأصدقاء»، موضحا أن هدفه هو كتابة فصل جديد في العلاقات القوية بالفعل، لكنه يستحق المضي قدماً في الأشهر والسنوات المقبلة.







🌙L'Ambassadeur Christophe Lecourtier vous souhaite Eid Mobarak Said !

يتمنى لكم السفير كريستوف لوكورتيي عيد فطر مباركا سعيدا @clecourtier #EidMubarak #عيد_فطر_مبارك pic.twitter.com/FpXjaYRixV — La France au Maroc 🇫🇷🇪🇺 (@AmbaFranceMaroc) April 21, 2023