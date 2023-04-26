تحتفل مصر بذكرى بارزة ومهمة من تاريخها المعاصر، بمرور مائة عام على صدور دستور 1923، والذي أقر في 19 أبريل 1923، بأمر ملكي أصدره الملك أحمد فؤاد الأول.

وحظى دستور 1923، بمكانة كبيرة من بين دساتير مصر عبر تاريخها؛ حيث إنه أول بعد الاستقلال، بجانب خروج مواده بصورة راقية جعلته قريبا من الأنظمة الدستورية الحديثة.

وفي تلك الذكرى المهمة من التاريخ المصري المعاصر، تقدم «الشروق» لقرائها ملفا من جوانب وتفاصيل متعددة، حول دستور 1923، من واقع الوثائق الرسمية، وأرشيف الصحف وكتابات ومذكرات رجال السياسية ممن كانوا بقلب الأحداث، بالإضافة لتحليلات المؤرخين والمختصين.

ومن بين أبرز النقاط الخلافية التي طالت عملية صياغة الدستور، بوضع مبادئه الأساسية التي يتركز عليها، كانت قضية التأكيد على سيادة الأمة بمقابل اعتبار الدستور إنعام ومنحة من الملك لشعب مصر.

وعبّر عدد كبير من المثقفين عن دعمهم الكبير بأن يكون المرجعية الأساسية هي "سيادة الشعب" ومواجهة أي من مظاهر خروج الدستور بصورة المنحة الملكية.

* ثمرة من ثمرات الجهاد

وفي أول اجتماع لأعضاء لجنة الدستور المنعقدة في 11 أبريل 1922، تعرض رئيس الحكومة عبد الخالق باشا ثروت ثروت لقضية سيادة الأمة، وأوضح أن وضع الدستور بطريقة ولي الأمر ليس فيه افتئات على حقوق الأمة، أو خروج عن القواعد المألوفة، وأيا كانت طريقة وضع الدستور، فبمجرد صدوره يصبح حقا مكتسبا للأمة.

وهذا ما أنكره عبد اللطيف بك المكباتي عضو لجنة الدستور قائلًا: "إني أقرر أن ما نتمتع به الآن من الدستور إنما هو ثمرة من ثمرات جهاد الأمة، وأن للأمة السيادة التي يجب أن تكون بارزة في نصوص الدستور، وأن مسؤولية الوزارة يجب أن تكون بارزة، وأن الدستور الذي نعده الآن يجب أن يكون قابلًا للتعديل أمام مجلس النواب ومجلس الأعيان، حسبما نقلت الدكتورة آمال سعد زغلول عن المحاضر الرسمية لجلسات اللجنة".

* المانح يسترد منحته

‫وقد علق الكاتب أمين الرافعي على تلك القضية المهمة بقوله: إن الدستور لا يجوز أن يكون منحة من أحد، إنما يجب أن يكون وليد إرادة الأمة نفسها؛ لأن الأمة هي صاحبة الحق في الحكم، فلا تتلقى طريقة الحكم من غيرها، بل تتولى بواسطة نوابها الممثلين لها وضع هذه الطريقة.

وأضاف الكاتب قائلًا: إن الدستور إذا جاء عن طريق المنحة لا يعدمرتكزًا على الأساس الصحيح المقرر في الأصول الدستورية؛ لأن المانح يستطيع أن يسترد منحته، ثم أعطى أمثلة لملوك استردّوا الدساتير الَّتي منحوها لشعوبهم أو عدلوها تعديلًا يفقدها كل قيمتها، أو عندما عطلوا تنفيذها، حسبما نشرت صحيفة الأخبار في أبريل 1922.

* جرح الكرامة الوطنية

وفي خطبة لنقيب المحامين مرقص حنَّا، عرض في مقدِّمتها لتاريخ الدَّساتير في أوروبا، وكيف أنَّها أقرَّت سلطة الأمَّة، وقضت على الأنظمة القديمة الأوتوقراطية، وذكر أن جميع الفلاسفة من الإنجليز والفرنسيين نادوا بسلطة الأمة، ووضعوا قواعد لها وقد فسر الخطيب هذه القواعد بأنها، أولا: أن تكون السلطة للأمة. وثانيًا: وجوب الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

كما أفرد حنّا، جزءًا كبيرًا من خطبته لتوضيح عيوب الدستور الممنوح قائلًا: إن الدساتير التي تجيء من قبيل المنحة عرضة للزوال، أو التبديل، فضلًا عن أن هذه الطريقة "تجرح الكرامة الوطنية للأمة بمنحها حقوقًا هي في الحقيقة خاصة بها وحدها، وفقا لما نشرته جريدة الأخبار في عدد 25 أبريل 1922.