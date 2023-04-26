انتظام الدراسة بكليات جامعة طنطا

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أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، عن انتظام الدراسة اليوم بجميع كليات الجامعة، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، وذلك وفقا للجداول الدراسية المعلنة مسبقا لجميع طلاب الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، أن دعم العملية التعليمية يحظى بأولوية قصوى ودعم الأنشطة الطلابية لدورها في بناء شخصية الطلاب، وتنمية مهاراتهم.

وأوضح تواجد أعضاء هيئة التدريس منذ الساعات الأولى من اليوم بجميع أقسام كليات الجامعة.

ووجه رئيس الجامعة، عمداء الكليات بضرورة إنهاء كل التجهيزات والاستعدادات للامتحانات العملية والنظرية بجميع كليات الجامعة، وتوفير كل التسهيلات والتيسيرات للطلاب، والإعلان عن جداول الامتحانات من خلال المواقع الرسمية للجامعة والكليات.