السعودية: إجلاء 2351 شخصا من السودان حتى الآن

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، إجلاء 2351 شخصًا من السودان حتى الآن، بينهم 119 مواطنًا سعوديًا، و2232 شخصًا ينتمون لجنسيات أخرى.

وقالت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء: «استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة، بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان، وصل مساء اليوم على متن سفينة جلالة الملك (أبها) إلى جدة خمسة مواطنين، كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم 198 شخصًا».

وأوضحت أن رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين نقلتهم المملكة ينتمون لدول «روسيا، والمملكة المتحدة، والصين، والولايات المتحدة، وأوزباكستان، واليمن، وسنغافورة، وكمبوديا، وماليزيا، وباكستان».

واختتمت: «وبذلك بلغ إجمالي الذين تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2351 شخصا (119 مواطنا سعوديا، و2232 شخصا ينتمون لـ67 جنسية)».

https://twitter.com/KSAMOFA/status/1651296284559409152/photo/1

وفي وقت سابق، صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه في ظل ما تشهده جهود إجلاء المواطنين المصريين في السودان من وتيرة متزايدة بمرور الوقت، تم إجلاء ١١٤٠ مواطناً مصرياً اليوم ٢٦ أبريل الجاري.

وأشار في بيان نشرته وزارة الخارجية، مساء الأربعاء، إلى إجلاء ٤٤٣ مواطناً مصرياً من السودان عبر الإجلاء البري و٦٩٧ مواطناً عن طريق الإجلاء الجوي من خلال تنفيذ ٧ رحلات عبر المجهود الجوي في إطار الجسر الجوي القائم لنقل الرعايا المصريين بالسودان.

هذا، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية استمرار القنصليات المصرية في السودان في جهودها لإجلاء المواطنين المصريين، مشيرًا إلى وصول عدد من تم إجلاؤهم من المصريين في السودان إلى ٢٦٧٩ مواطناً حتى الآن.