تنطلق غدا بالعاصمة اللبنانية بيروت، الدورة 18 لمهرجان "شاشات الواقع"، والذي تستمر فعالياته حتى ٧ مايو المقبل، بالمعهد الفرنسي في لبنان، ويعرض خلاله 25 فيلما.

يُفتتح المهرجان مع فيلم "قلب ضائع وأحلام أخرى من بيروت" إخراج مايا عبد الملك المتوّج حديثاً بتنويه خاصّ من المهرجان الدولي الخامس والأربعين للسينما الوثائقية Cinéma du réel (باريس، فرنسا).

وتقدّم هذه الدورة العروض اللبنانية الأولى لأفلام: “Behind the Shield” لسيرين فتّوح، و"حكايات البيت الأرجواني" لعبّاس فاضل، و"Thiiird" لكريم قاسم، و"الشاطئ الآخر" لماهر أبي سمرا، و"رسائل الى هوجيت" لفؤاد الخوري، و"بحر وتراب" لدانيل روجو، و"قَلِقٌ في بيروت" لزكريا جابر، و"السهل الممتنع: عن الحوار مع سمر يزبك" لرانية اسطفان، و"اثنا عشر سريراً" لرين متري، و"كيف لا نغرق في السراب" لجويس جمعة، و"ما بعد النهاية" لنديم مشلاوي.

يتضمّن البرنامج أيضاً “Sur l’Adamant” إخراج نيكولا فيليبير الفيلم الحائز على جائزة الدبّ الذهبي في مهرجان برلين السينمائي الدولي ٢٠٢٣، بالإضافة الى فيلم “The Fire Within: A Requiem for Katia and Maurice Krafft” للمخرج فيرنر هرتزوج، و"كما أريد" للمخرجة سماهر القاضي، و“Aurora’s Sunrise” لإينا ساهاكيان، و”Moonage Daydream” لبريت مورجين.

يقدّم المهرجان برنامجين للأفلام القصيرة اللبنانية: "ليلى والسيجارة" لليا منسّى، و“Une image douce et tendre” لدافينا ماريا، و"سكتي وكلي" لجوانا قاعي، و"في عزاء الذاكرة" لشادي هزيمة، و"هاتف صدى" لآنوش بصبوص، و"ودّعيني" لسامي عبد الباقي، و"أرشيف المستقبل" لجيورجيو باسيل، و”Tea with Adonis” لسليم مراد.