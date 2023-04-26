رابطة الأندية تكشف مواعيد 3 جولات قادمة للدوري ودور الـ32 من كأس مصر

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كشفت رابطة الاندية برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع عامر حسين المشرف على إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن مباريات 3 جولات مقبلة ببطولة الدوري المصري.

كما أعلنت عن مواعيد مباريات دور الـ32 ببطولة كأس مصر، ومباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية موسم 2023.

وأعلن اتحاد الكرة عن إقامة مباريات دور الـ32 ببطولة كأس مصر خلال الفترة ما بين 6 : 12 مايو المقبل، كما تلعب مواجهات دور الـ16 خلال الفترة ما بين 25 : 30 من الشهر ذاته.

وفي الوقت ذاته تقام مباراتي الدور نصف النهائي ببطولة كأس الرابطة خلال الفترة ما بين 25 وحتى 30 مايو.

وكشفت الرابطة عن مواعيد مباريات الجولات الـ 27 و28 و29 من عمر الدوري.