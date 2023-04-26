محمد العرابي: إجلاء المصريين بالسودان إنجاز يستحق الثناء

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن عملية إجلاء المصريين من السودان وسط الاقتتال الدائر على الأرض، تُعد من المهام الصعبة التي يمكن أن تُكلف بها السفارة المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له على قناة «اكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن هناك محاذير كثيرة خلال هذه العملية في مقدمتها سلامة الأفراد، وسلامة أعضاء البعثة والطائرات ووسائل النقل الأخرى، وتجميع المصريين في أماكن آمنة، في ظل فوضى عارمة بالسودان، مشددًا على أن ما تم هو إنجاز حقيقي ويستحق كل الثناء والإشادة.

وأوضح أن معظم الدول أجلت السفارات أولًا وتركت الرعايا، ولكن مصر أخذت منحى آخر وهو التأكيد على وضع الرعايا في الأولوية وإشراف السفارة على عملية التفويج وانتقالهم وترحيلهم لمصر، وهو أمر يُحسب للدولة المصرية، بالإضافة إلى أن مصر من أوائل الدول التي أرسلت طائرات لإجلاء رعاياها بالرغم من عدم اتضاح الأمر بالسودان في بداية الأزمة.

وعن تعليقه على البيان الصادر من وزارة الخارجية المصرية، أنه يحسب للدولة المصرية دخول مواطنيين سودانيين للأراضي المصرية سواء من أجل اللجوء أو للعلاج أو البحث عن مكان آمن، شيئًا مشرفًا لمصر وسيكتب في تاريخها وقوفها مع الشعب السوداني في محنته.

ولفت إلى أن نجاح السلطات المصرية في عملية الإجلاء جاءت نتيجة جهودًا جبارة، بالرغم من المعاناة الإنسانية التي تواجهها البعثة الدبلوماسية المصرية، من انقطاع للكهرباء والإنترنيت والماء والأدوية والطعام، بالإضافة إلى استشهاد الملحق الإداري المصري.

وأشار إلى أنه تواصل مع السفير المصري بالسودان هاني صلاح، هاتفيًا والذي أكد تواجده في مواقعه وأعضاء البعثة المصرية، ولن يتخلوا عن المصريين في مثل هذه الظروف، مضيفًا أنه أعضاء البعثة يجازفون بحياتهم لتأمين المواطنين.

يذكر أن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، صرح بأنه استمرارًا لجهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم اليوم الثلاثاء، 25 أبريل الجاري، إجلاء 446 مواطنا بالسودان عبر الإجلاء البري و189 آخرين بالإضافة إلى مواطن سوداني في حالة صحية حرجة من خلال الإجلاء الجوي، وذلك بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن السفارة المصرية في الخرطوم وكل من قنصليات مصر في الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا، يواصلون جهودهم على مدار الساعة في عملية إجلاء المواطنين، حيث وصل عدد من تم إجلاؤهم حتى الآن 1539 مواطنا.

وأكد أنه جارى العمل على إجلاء عدد من المصريين وعائلاتهم من إحدى المطارات القريبة من الخرطوم، فور تحسن الأوضاع الأمنية هناك.