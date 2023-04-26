عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو يرصد طوابير طويلة من السيارات تنتظر التزود بالوقود في مدينة أم درمان السودانية، وسط سوق سوداء وارتفاع كبير بالأسعار.

ومنذ صبيحة المواجهات العسكرية بين الجيش والدعم السريع، أُغُلقت محطات خدمة بيع المواد البترولية تماماً خشية التعرض للإتلاف، لكن الوقود ظل يتسرب بشكل ملحوظ إلى السوق السوداء.

وتشير مصادر محلية مقربة لموقع «سكاي نيوز عربية» إلى أن المتاجرين تربطهم صلة ببعض العاملين في محطات الخدمة البترولية، يمدونهم بمادتي البنزين والغازولين ليلا لبيعها في السوق السوداء.

ولم تكن تجارة الوقود بـ«القنينات» بالأمر الجديد، فهي نشأت إبان الأزمة الحادة في المواد البترولية التي شهدها السودان خلال السنتين الماضيتين، قبل أن تتوقف مع زوال الأزمة وتعود مجدداً مع اندلاع المواجهات العسكرية الحالية.