ونقلت قول الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في ديسمبر الماضي، إنه سيتم حظر أي منظمة دينية يتبين أنها تعمل لمصلحة روسيا، وهي خطوة أوضح أنها "تهدف إلى منع روسيا من إضعاف أوكرانيا من الداخل".

وكان تحقيق الدولة الأوكرانية قد بدأ بعد انتشار مقطع فيديو غير مؤرخ للمصلين في كنيسة دير لافرا، وهو أهم دير للطائفة الأرثوذكسية الشرقية، وهم يصلون من أجل "الأم روسيا".

وتشير الكاتبة إلى أن الكنيسة ترفض الاتهامات. وتنقل عنها تأكيدها قطع العلاقات مع موسكو بعد غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022، ونفيها بشدة أن تكون تحت تأثير روسيا أو سيطرتها أو تتلقى تمويلاً منها.

وقال أحد كبار قادة الكنيسة إن الفيديو الذي تم تصويره في لافرا قد تم التلاعب به وأضيف إليه الغناء. وسأل: "هل رأيت أي شخص يغني في الفيديو؟". وأضاف للغارديان: "لقد كنا وسنواصل مساعدة البلاد في وقت الحرب، هناك العديد من المؤمنين [الأوكرانيين الأرثوذكس] يقاتلون في الجيش".

ومع ذلك، تقول الكاتبة إن هناك العديد من الأمثلة على قيام قساوسة رفيعي المستوى في كنيسته بنشر روايات الكرملين قبل غزو عام 2022، مثل القول في المقابلات المتلفزة إن القرم كانت روسية أو أن الحرب في دونباس كانت حرباً أهلية وكذلك رفض انتقاد روسيا أو رئيسها فلاديمير بوتين.

وأشارت الى أن أجهزة الأمن الأوكرانية نشرت أيضاً محادثات تم التنصت عليها، يُزعم أنها تضم ثاني أكبر كاهن في الكنيسة، ميتروبوليتان بافلو، وهو يحتفل باحتلال روسيا لخيرسون ويناقش نظرية المؤامرة الروسية بأن روسيا كانت تستهدف الأسلحة البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا.

وتعتبر الكاتبة أن السؤال ليس ما إذا كان أو لا يزال لدى أعضاء في الكنيسة معتقدات مناصرة لروسيا، أو إن كانوا يتلقون المال من الكرملين، ولكن السؤال الأعمق هو مدى انتشار ذلك، وما إذا كان الأمر يستدعي قمع السلطات الأوكرانية له.

وكان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعرب عن قلقه من أن تصرفات الحكومة الأوكرانية ضد الكنيسة "قد تكون تمييزية".

وقال سيرغي تشابنين، الباحث البارز في الدراسات الأرثوذكسية بجامعة فوردهام في نيويورك، للصحيفة: "تحاول أجهزة أمن الدولة الروسية العمل ليس من خلال المنظمة ككل، ولكن من خلال بعض الأعضاء النشطين في المنظمة". ويضيف: "ولكن مجدداً، هذه ليست الكنيسة بأكملها".

ووفقاً لتشابنين، فإن معظم أولئك المتعاطفون مع روسيا موجودون في المستويات العليا في الكنيسة.

البريطانيون العالقون في السودان

ننتقل الى افتتاحية الإندبندنت أونلاين بعنوان: "على الحكومة (البريطانية) التحرك الآن بشأن السودان وإلا ستواجه أخطر العواقب".