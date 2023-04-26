عضو بـ«القومى لحقوق الإنسان»: الاستراتيجية الوطنية وثيقة حية تحتاج للمراجعة والتحديث المستمر

جاد الكريم: 65% نسبة استجابة الجهات التنفيذية للشكاوى.. وهدم السجون القديمة له رمزية هامة فى الوجدان الشعبى

نحتاج إلى قانون جديد للإجراءات الجنائية وإدخال الكثير من التعديلات على قانون العقوبات

أكد مقرر لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، ولاء جاد الكريم، أهمية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كخطوة فى مسيرة تعزيز الحقوق موضحًا أن للمرة الأولى يكون لدينا أداة يمكن من خلالها التعرف على رؤية الدولة لهذا الملف ومتابعة وتقييم والحكم على إجراءاتها للوصول لتحسن مستدام فى حقوق الإنسان.

وأضاف جاد الكريم، الذى تولى رئاسة لجنة الشكاوى بالمجلس القومى فى الفترة من يناير 2022 إلى فبراير 2023، لـ«الشروق»، أن الاستراتيجية وثيقة حية ستحتاج من وقت لآخر للمراجعة والتحديث والتطوير فى سياق نهج تشاركى وتشاورى مع أصحاب المصلحة، وانفتاح على كافة المهمومين بالشأن الحقوقى الوطنى.

وذكر أن المجلس لديه آليات مؤسسية لتلقى الشكاوى من مصادر متعددة ودراستها، حيث يستقبل المجلس كافة أنواع الشكاوى سواء التى تتضمن ادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان، أو ادعاءات تنطوى على تمييز على أى أساس، ويشمل ذلك كل تصنيفات الحقوق، سواء المدنية والسياسية، أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضح أن هناك تقدمًا ملحوظًا العام الماضى فى التعاون بين اللجنة والأجهزة المعنية لبحث الشكاوى، مشيرًا إلى أنه تولى رئاسة لجنة الشكاوى بالمجلس لمدة عام ارتفعت خلاله معدلات الردود والاستجابة من جهات إنفاذ القانون والهيئات المعنية لما يقرب من 65%، وهذه النسبة ضعف النسبة التى كانت سائدة سابقًا قبل عام ٢٠٢٢، وهو مؤشر هام على التعاطى الإيجابى مع بلاغات وإفادات المجلس القومى لحقوق الإنسان، ونأمل فى مزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن منظومة شكاوى المجلس القومى نجحت فى تعزيز الثقة مع أصحاب الشكاوى وهو ما انعكس على تضاعف عدد الشكاوى والطلبات التى تلقتها المنظومة، لحوالى 5 أضعاف ما كان يتم تلقيه فى سنوات سابقة.

وبشأن تقييمه لأوضاع السجون، أوضح جاد الكريم، أن هناك تطورا إيجابيا لافتا فى أوضاع السجون سواء على مستوى لغة الخطاب، والتوصيفات القانونية والفلسفة الحاكمة، أو على مستوى الممارسات، ولكن ما زال طموحنا كبيرا، ولدينا نقاط تحتاج إلى تحسين، ونتابع باقى مراحل خطة الإحلال، إذ جرى معاينة 5 مراكز تأهيل سيتم على أساسها غلق وهدم أكثر من 15 سجنًا.

وأضاف: «رمزية هدم وإعادة استغلال هذه السجون التى كان الوجدان الشعبى يحمل ذكريات قاسية تجاهها خطوة هامة وضرورية لتشجيع الأطراف المعنية على استكمال اجراءات إحلال المنشآت، والاستمرار فى تطوير الممارسات».

وبشأن تلقى المجلس شكاوى بشأن سوء الأوضاع بالسجون (مراكز التأهيل)، أو سوء معاملة النزلاء، قال: «بالطبع يتلقى المجلس شكاوى بهذا الشأن، فالقانون المنظم للمجلس ومبادئ باريس التى يلتزم بها، تجعل من هذا الموضوع محور اهتمام رئيسى له كعادة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى العالم».

ولفت إلى التواصل مع النيابة العامة ووزارة الداخلية وصاحب الشكوى بشأن أى ادعاءات بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان بأماكن الاحتجاز، ومناقشة الشكاوى بشكل متعمق خلال زيارات السجون ومراكز التأهيل وإبقاء الشكاوى مفتوحة لحين ورود إفادات رسمية من النيابة العامة، والفصل فيما هو صحيح وما هو ادعاء لم تثبت صحته.

وفيما يتعلق بمشاركة المجلس القومى فى الحوار الوطنى، قال جاد الكريم، إن المجلس قدم ورقة متكاملة لمجلس أمناء الحوار الوطنى تتضمن رؤيته لمحاور الحوار وأولويات القضايا وضمانات تعظيم مخرجاته وضمانات تنفيذها، فضلا عن مشاركة العديد من أعضاء المجلس بشكل فردى فى المراحل التمهيدية والتحضيرية للحوار.

وبيّن أن هناك تشريعات لها أولويتها الفترة المقبلة كإصدار قانون جديد للاجراءات الجنائية، وإدخال الكثير من التعديلات على قانون العقوبات، واستحداث قوانين تنظيم تداول المعلومات وحماية المبلغين والشهود، ومناهضة العنف ضد المرأة، ومنع التمييز وخطاب الكراهية، فضلا عن التعديلات التشريعية التى ستفرضها مخرجات الحوارالوطنى بشأن مباشرة الحقوق السياسية والنظم الانتخابية التى سيتم التوافق على تطبيقها.

ونبه جاد الكريم، إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا كاملا مع لجنة العفو، إذ تم التعامل مع كافة الطلبات والشكاوى التى وصلت للمجلس وجرى تطبيق المعايير التى ارتضيناها من حيث نوعية الاتهامات أو الجرائم أو المخالفات وعدم التورط فى إراقة دماء أو تخريب عمدى، وإعطاء الأولوية للشباب، خاصة من خالفوا قوانين تنظيم التظاهر أو اقتصرت التهم الموجهة لهم على إشاعة أخبار كاذبة، أو إساءة استخدام منصات التواصل أو الانضمام لجماعات محظورة دون التورط معهم فى جرائم، خلفت ما يصعب التصالح بشأنه أو جبر الضرر الناتج عنه.