بايدن: التحالف الأمريكي ــ الكوري الجنوبي «رابطة غير قابلة للكسر»

أشاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالتحالف بين بلاده وكوريا الجنوبية، واصفا إياه(أي التحالف) بأنه "رابطة غير قابلة للكسر".

كما أشاد بايدن بالجنود الأمريكين والكوريين الذين خاضوا الحرب الكورية دفاعا عن الحرية، وذلك في كلمته خلال مراسم الاستقبال الرسمية التي أجرها، اليوم الأربعاء، لنظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول وزوجته في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، وأذاعتها شبكة تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي.

وأوضح بايدن، أن التحالف بين البلدين إزداد قوة وقدرة على مدار السبعين عاما الماضية، كما تعمق التعاون بين الشعبين والتزام البلدين تجاه بعضهما البعض.

وقال "نقف بقوة ضد عدوان روسيا على أوكرانيا، وندفع نحو تحقيق الحرية والانفتاح في منطقة المحيطين الهادي والهندي، وبناء وتأمين سلاسل توريد قوية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة ومستقبل قائم على القيم المشتركة لا يوجد مستحيل أمامنا مع وحدة شعبينا وبلدينا".

ومن جانبه، قال الرئيس الكوري الجنوبي إنه الهدف من الزيارة مناقشة تاريخ التحالف الثنائي البالغ عمره سبعين عاما، والعمل مع الرئيس بايدن على تصميم الرؤية للمستقبل المشترك للبلدين والاحتفال بذكرى تأسيس التحالف بكل الفخر والسعادة.

وأضاف أنه زار مع زوجته والرئيس بايدن، النصب التذكاري لضحايا الحرب الكورية، معربا عن تقديره الكبير للجنود الأمريكيين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل آخرين لم يعرفوهم سابقا ومن أجل قضية الحرية النبيلة.

كما أعرب خلال كلمته عن شكره للدعوة التي تلقاها لزيارة الولايات المتحدة وعن شكره للشعب الأمريكي على الاستقبال والضيافة الحافلين.