 26 أبريل 2023.. أسعار الخضروات والفاكهة بسعر العبور للجملة اليوم - بوابة الشروق
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26 أبريل 2023.. أسعار الخضروات والفاكهة بسعر العبور للجملة اليوم

سارة حمزة:
نشر في: الأربعاء 26 أبريل 2023 - 11:05 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 أبريل 2023 - 11:05 ص
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023.

• وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 4 إلى 5.5 جنيه.
استقر أسعار البطاطس لتتراوح بين 4 إلى 5.5 جنيه.
وثبت سعر البصل ليتراوح بين 8 إلى 11 جنيهًا.
استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.
واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 2.5 إلى 6.5 جنيه.
وتراوحت أسعار الفاصوليا بين 8 إلى 14 جنيها.
وثبت سعر الباذنجان ليتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.
وتراوحت أسعار الفلفل الرومي بين 7 إلى 11 جنيها.
واستقرت أسعار الفلفل الحامي ليتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.
وثبتت أسعار الملوخية لتتراوح بين 8 إلى 14 جنيها.
واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

• جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.
واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 8 إلى 12 جنيهًا.
واستقر سعر الليمون البلدي بين 7 إلى 20 جنيها.
واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.
واستقر سعر الرمان ليتراوح بين 8 إلى 18 جنيهًا.
واستقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.
واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.

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