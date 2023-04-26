استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023.



• وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:



استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 4 إلى 5.5 جنيه.

استقر أسعار البطاطس لتتراوح بين 4 إلى 5.5 جنيه.

وثبت سعر البصل ليتراوح بين 8 إلى 11 جنيهًا.

استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.

واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 2.5 إلى 6.5 جنيه.

وتراوحت أسعار الفاصوليا بين 8 إلى 14 جنيها.

وثبت سعر الباذنجان ليتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.

وتراوحت أسعار الفلفل الرومي بين 7 إلى 11 جنيها.

واستقرت أسعار الفلفل الحامي ليتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

وثبتت أسعار الملوخية لتتراوح بين 8 إلى 14 جنيها.

واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.



• جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:



استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 8 إلى 12 جنيهًا.

واستقر سعر الليمون البلدي بين 7 إلى 20 جنيها.

واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.

واستقر سعر الرمان ليتراوح بين 8 إلى 18 جنيهًا.

واستقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.



وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.