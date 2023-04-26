دقلو: تلقيت اتصالا من وزير الخارجية البريطاني لبحث الهدنة وفتح ممرات إنسانية

قال قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو إنه تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي.

وأضاف دقلو ، في تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر مساء الثلاثاء ، إنهما ناقشنا خلال الاتصال "تطورات الأوضاع في بلادنا على ضوء الهدنة المعلنة وفتح الممرات الإنسانية وتمكين المواطنين والمقيمين من أجل تلبية احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة". أعرب كليفري عن تقديره لجهود

وقال إن الوزير البريطاني "أعرب عن تقديره لجهود قوات الدعم السريع في إجلاء عدد من البعثات الدبلوماسية، وهو يتطلع للمساعدة في تأمين عمليات إجلاء بعثة ورعايا بلاده خلال فترة سريان الهدنة".

وتابع دقلو :"نحن ملتزمون بالتعاون من أجل إجلاء رعايا الدول الشقيقة والصديقة والعاملين في المجال الإنساني الراغبة في عمليات الإجلاء، ونؤكد التزامنا الكامل بوقف إطلاق النار خلال فترة الهدنة احتراماً للقانون الدولي الإنساني وحقوق المدنيين على العكس من الطرف الآخر (الجيش السوداني) الذي سجلت صحائفه عددا من الخروقات".