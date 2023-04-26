كوريا الجنوبية وأمريكا توقعان 23 مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي

أعلنت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وقعتا 23 اتفاقية أولية لتعزيز التعاون الثنائي بشأن الصناعات المتقدمة والطاقة مثل البطاريات وأجهزة الروبوت وتوليد الطاقة النووية.



وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية قالت إنه تم توقيع مذكرات التفاهم خلال فاعلية شراكة في واشنطن أمس الثلاثاء، شملت 45 مسئولا بارزا بشركات من الدولتين، وذلك على هامش زيارة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول للولايات المتحدة.



أضافت الوزارة أن من بين الاتفاقيات، 10 اتفاقيات بشأن البطاريات والطيران الحيوي وأجهزة الروبوت والقيادة الذاتية وقطاعات أخرى، في حين تتعلق الـ13 مذكرة تفاهم الآخر بشأن تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات الطاقة، ويشمل ذلك الطاقة الهيدروجينية وتوليد الطاقة النووية والحيادية الكربونية.



وكان الرئيس الكوري الجنوبي قد وصل أمريكا أمس الأول الاثنين، لعقد قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والاحتفال بالذكرى الـ70 لإقامة التحالف الثنائي.