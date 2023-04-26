اعترافات قاتل فتاة في مشتول السوق بالشرقية: طالبتني بالزواج فاستدرجتها وقتلتها

اعترف المتهم بقتل فتاة مركز ومدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، أمام جهات التحقيق بارتكابه للواقعة، مؤكدًا أنه جمعته بالمجني عليها قصة حب وعندما طالبته بالزواج استدرجها وسدد لها عدة طعنات أودت بحياتها في الحال، ثم وضعها في جوال وألقى بها في مصرف.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز مشتول السوق، بتغيب ابنتها، عاملة بمصنع وتقيم رفقة جدها وجدتها لوالدتها بمسكنهما بدائرة مركز مشتول السوق.

تم العثور على جثة المجني عليها داخل جوال في مصرف مياه بدائرة مركز أبو حماد، وعثر بها على آثار لعدة طعنات، فيما تبين أن وراء ارتكاب الجريمة عامل بذات المصنع الذي كانت الفتاة تعمل به.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب جريمته، بعدما طالبته بالزواج، فقرر التخلص منها وإنهاء حياتها بعدما استدرجها إلى مسكنه، وطعنها عدة طعنات بواسطة سكين، وفارقت الحياة في الحال، أحضر المتهم جوالا ووضع بداخله الجثة واستعان بأحد أصدقائه بعدما أوهمه بأن الجوال بداخله بعض المخلفات الناتجة عن المنزل، وقاما بنقل الجوال باستخدام توكتوك وألقياه بمكان العثور على الجثة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيق.