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تختلف الأذواق في محبة الأجواء الباردة أو الحارة، لكن هناك دراسة حديثة كشفت تأثير الطقس البارد على عملية حرق الدهون، وكذا بداية ابتكار لعلاج من نوع جديد للسمنة يعتمد على حرق الدهون بفعل الطقس البارد بخلاف الأدوية التي تعالج السمنة بإضعاف الشهية.

وذكر موقع ميديكال إكسبرس، أن فريقا من جامعة دافوس كاليفورنيا الأمريكية، أجروا تجربة على الفئران بتعريضها للطقس البارد لمراقبة تأثر معدلات الحرق بالبرودة.

وذكر الفريق القائم بالدراسة، أن هناك نوعين من الخلايا الدهنية، نوع يسمى الخلايا البيضاء، والذي يحول الغذاء لدهون يتم تخزينها.

فيما يختص النوع الثاني بالخلايا البنية والتي تعمل على حرق الدهون.

وكشف الفريق، أن تعرض الجسم للبرودة يحفز تحويل الخلايا البيضاء شديدة الانتشار لخلايا بنية تحرق الدهون.

فيما أضاف الفريق أن مثل تلك العملية تحدث أيضا أثناء التمارين الرياضية.

ويسعى الفريق للوقوف على كيفية تحول الخلايا من مخزنة للدهون لحارقة لها من أجل الخروج بدواء يزيد معدلات الحرق في الجسم للقضاء على مشكلة السمنة.