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قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم، إحالة 4 متهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية السودان الإرهابية".

وحددت المحكمة جلسة 26 يونيو المقبل للنطق بالحكم على جميع المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي، وسكرتارية سامح شعبان.

وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بإحالة 9 متهمين من عناصر الجماعات الإرهابية، إلى المحاكمة العاجلة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابي، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.