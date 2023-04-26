وفد من الرجاء المغربي يستقبل بعثة الأهلي فى مطار كازابلانكا

حرص وفد من نادي الرجاء المغربي على التواجد في مطار الدار البيضاء، لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فور وصولها إلى المغرب، استعدادًا للمباراة المرتقبة بين الفريقين، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وضم الوفد لحسيني عبد الفتاح، رئيس اللجنة التنظيمية بنادي الرجاء، وبرفقته أعضاء الطاقم الإداري، لتسهيل إنهاء إجراءات الوصول والمغادرة إلى فندق الإقامة.

وأكد لحسيني عبد الفتاح أن الساعات الماضية شهدت ترتيبات مكثفة لاستقبال بعثة الأهلي، في إطار العلاقات الوطيدة التي تربط الناديين الشقيقين، مشيرًا إلى أن بعثة الرجاء لاقت كل الاهتمام والرعاية خلال مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي بالقاهرة.

وشدد رئيس اللجنة التنظيمية بنادي الرجاء على استمرار التعاون مع أعضاء بعثة الأهلي خلال تواجدها في المغرب، والاستعداد الكامل لتذليل أية عقبات، وأن ذلك يأتي انطلاقًا من الروابط القوية التي تعكس مكانة الناديين.