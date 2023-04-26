المفوضية الأوروبية ترحب باتفاق سياسي بشأن قانون جديد لخفض انبعاثات قطاع الطيران

رحبت المفوضية الأوروبية باتفاق سياسي بين البرلمان والمجلس الأوروبيين، بشأن تطبيق قانون جديد يهدف إلى إزالة الكربون من قطاع الطيران، من خلال مطالبة موردي الوقود بمزج وقود الطيران المستدام مع الكيروسين بكميات متزايدة اعتبارًا من عام 2025.



وذكرت المفوضية، في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي قبل قليل، أن القانون الجديد من المتوقع أن يؤدي إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الطائرات بنحو الثلثين بحلول عام 2050، مقارنةً بسيناريو "عدم اتخاذ إجراء" وتوفير فوائد تتعلق بالمناخ وجودة الهواء من خلال تقليل الانبعاثات غير ثاني أكسيد الكربون.



وأضاف البيان: "أن هذه الاتفاقية تمثل آخر اتفاقية بشأن مقترحات النقل ضمن حزمة (Fit for 55)، مثل الاتفاقيات المتعلقة بالقواعد المحدثة بشأن تجارة الانبعاثات في قطاع الطيران والقطاع البحري وتعزيز الوقود المستدام للشحن، وكذلك بشأن تسريع وتيرة التجارة حيث تم الوصول بالفعل إلى البنية التحتية للوقود البديل".