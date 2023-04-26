المجر تسعى للإبقاء على حظر واردات الحبوب الأوكرانية حتى نهاية العام

ترغب الحكومة المجرية، في الإبقاء على حظر واردات الحبوب الأوكرانية حتى نهاية العام، كما تسعى لفرض مزيد من القيود على مجموعة أكبر من المنتجات الزراعية، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة ام تي أي، نقلا عن وزير الزراعة استفان ناجي في لوكسمبورج.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن ناجي قال إن الاتحاد الأوروبي قبل بالحظر الأحادي الذي فرضته المجر وبولندا وسلوفاكيا وبلغاريا على واردات الحبوب الأوكرانية، مضيفا أنه سيتم التوصل لاتفاق قريبا من أجل الإبقاء على القيود.

وأوضح أن المجر تريد توسيع نطاق المنتجات التي تخضع للحظر ، بجانب المنتجات التي أوصى بها الاتحاد الأوروبي، التي تشمل القمح والذرة وعباد الشمس، ولكن "هناك حاجة لمزيد من المفاوضات".