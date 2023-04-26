اليابان: توقعات بانخفاض عدد السكان بنسبة 30% عام 2070

كشف تقدير حكومي ياباني صدر اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن ينخفض إجمالي عدد سكان اليابان في عام 2070 إلى 87 مليونا، بما يمثل انخفاضا بنسبة 30% مقارنة بمستواه في عام 2020.



وقال المعهد الوطني للسكان وأبحاث الأمن، إن عدد سكان البلاد البالغ 126.15 مليون منذ عام 2020، من المتوقع أن ينخفض إلى ما دون عتبة المائة مليون في عام 2056، وفقا لوكالة الأنباء اليابانية "كيودو".



وأضاف أن المقيمين الأجانب، بمن فيهم الطلاب والعمال المقيمون في اليابان لأكثر من ثلاثة أشهر، من المتوقع أن يشكلوا 10.8% من السكان ليصل عددهم عند 9.39 مليون في عام 2070، بزيادة 2.2 في المائة مقارنة بعام 2020.



ووفقا للتقديرات من المتوقع أن يبلغ عدد الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة أو أكثر في اليابان 33.67 مليون في عام 2070، بما يشكل 40% من إجمالي عدد السكان.