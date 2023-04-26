قالت وزارة الداخلية السودانية، إن قوات الدعم السريع اقتحمت خمسة سجون بينها سجن كوبر في العاصمة الخرطوم حيث كان يجري احتجاز الرئيس السابق، عمر البشير، ومسئولين كبار آخرين.

وأضاف في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن اقتحام كوبر تسبب في مقتل وجرح عدد من منسوبي إدارة السجون وأن قوات الدعم السريع أطلقت سراح جميع النزلاء.

وذكر البيان أن الاقتحامات جرت في الفترة من 21 إلى 24 أبريل، وفقا لرويترز.

من جانبه، أكد الجيش السوداني، الأربعاء، أن البشير لا يزال في مستشفى عسكري تحت حراسة الشرطة القضائية.

وأضاف، في بيان: "توضح القوات المسلحة أن جزءا من متهمي 30 يونيو من العسكريين كانوا محتجزين بمستشفى علياء التابع للقوات المسلحة نسبة لظروفهم الصحية وحسب توصيات الجهات الطبية بسجن كوبر قبل اندلاع التمرد" في إشارة إلى الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وبحسب البيان، فإن البشير محتجز في مستشفى تابع للقوات المسلحة نقل اليه من السجن قبل اندلاع القتال في 15 أبريل في الخرطوم.

وقال البيان الذي جاء بعد إعلان مساعد سابق للبشير، أحمد هارون، فرارهم من سجن كوبر أن البشير كان بين مجموعة من العسكريين احتجزوا بمستشفى علياء التابع للقوات المسلحة نسبة لظروفهم الصحية قبل اندلاع التمرد، ولا يزالون بالمستشفى تحت حراسة ومسئولية الشرطة القضائية.

وأصبح مكان تواجد البشير مثار تساؤلات بعدما أعلن الوزير السابق في حكومته علي هارون، الثلاثاء، أنه غادر السجن مع مسؤولين سابقين آخرين.