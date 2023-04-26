لجنة فلسطين بالبرلمان العربي تدين التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية والقدس

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أدانت لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي، بشدة الاقتحامات المتكررة بحق المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي وعدم التزام حكومة الاحتلال المتطرفة بأية تعهدات سابقة للتهدئة، معتبرة أنه يندرج تحت مسمى تكريس سلطات الاحتلال للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى وتهويد مدينة القدس ويمثل تعديا صارخا على حرية العبادة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي، رئيس البرلمان عادل العسومي، وذلك في إطار التحضير للجلسة الرابعة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث والمقرر انعقادها، يوم الأحد، المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وجددت اللجنة دعمها ومساندتها للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية، وأدانت تصاعد العدوان من قبل المستوطنين الذي يستهدف المدن والمخيمات في الضفة الغربية والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم وحرق المدن والمنازل.

كما أدانت اللجنة اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ونابلس وحوارة والاعتداءات على المواطنين وحرق الممتلكات وسقوط شهداء ومصابين، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.

ووجهت اللجنة تحية اكبار وتقدير للشعب العربي والفلسطيني لصموده وكفاحه ونضاله المتواصل لاستعادة أرضه وحقوقه الثابتة والمشروعة وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس وضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

وتابعت اللجنة، خلال الاجتماع، مستجدات القضية الفلسطينية خاصة في ظل التصعيد الخطير وغير المسبوق بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة منذ تولي حكومة اليمين المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو مقاليد الحكم مطلع العام الجاري.

وأوصت اللجنة برفع مشروع قرار بشأن مستجدات الوضع في فلسطين لاعتماده من جلسة البرلمان العربي يوم الأحد المقبل.