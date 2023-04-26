الزمالك يحسم موقفه من خوض السوبر المصري اليوم

يعقد مسؤولو نادي الزمالك اجتماعاً مساء اليوم برئاسة مرتضى منصور، من أجل حسم موقف النادي من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري أمام النادي الأهلي.

ومن المقرر ان تقام المباراة في الخامس من أبريل المقبل على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويأتي تفكير إدارة الزمالك في خيار الانسحاب وعدم خوض المباراة، بسبب غموض موقف عقوبة محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الأهلي وإيقافه لمدة 12 مباراة وعدم تنفيذها حتى الآن.

الأمر الثاني يتمثل في تعيين طاقم تحكيم مصري للمباراة بقيادة محمود البنا، الأمر الذي يراه مسؤولو الزمالك أنه لا يضمن تحقيق العدالة كما ينبغي، بالمقارنة مع تعيين حكام أجانب للمواجهة المرتقبة.