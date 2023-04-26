بايدن ورئيس كوريا الجنوبية يشيدان بقوة التحالف الثنائي بين البدلين

أشاد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، والرئيس الأمريكي جو بايدن، بقوة التحالف الثنائي بين البدلين، حيث احتفل الزعيمان بالذكرى السبعين على تأسيس التحالف قبل عقد قمة في البيت الأبيض.

وبحسب ما نشرته وكالة «يونهاب»، استقبل الرئيس بايدن وزوجته السيدة الأولى جيل بايدن، نظيره الكوري جنوبي وزوجته كيم كون-هي، أثناء وصولهما الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض، للمشاركة في فعاليات استقبال رسمية على شرف زيارة الدولة التي يقوم بها يون إلى الولايات المتحدة.

وتحدث بايدن مرحبا بيون في البيت الأبيض، قائلا: «هذا العام يمثل الذكرى السبعين على تأسيس التحالف بين البلدين، هذا التحالف غير القابل للكسر مُهر بشجاعة وتضحية جنود البلدين اللذين قاتلوا ودافعوا عن الحرية، وأنا فخور بانضمام محاربين قدامى من الحرب الكورية إلينا اليوم».

وأضاف: «مستقبلنا مليء بفرص لا يمكن تصورها وإمكانيات لا نهاية لها، لا شيء لا شيء قد يستعصي علينا إذا وقف الشعبان والبلدان معا».

وأشاد يون بدوره بالتحالف ووصفه بأنه تحالف «عادل» وتحالف «عالمي»؛ من أجل الحرية والسلام والازدهار في العالم.

وقال، متحدثا من نفس المنصة بينما لوحت الجماهير بأعلام البلدين: «التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ليس علاقة معاملات تجتمع وتنقسم وفقًا للمصالح».

وأكمل: «لقد جئت إلى هنا لألقي نظرة على تاريخ التحالف الممتد على مدى 70 عامًا ولرسم مستقبل التحالف معًا، كما أتيت إلى هنا للاحتفال وإحياء الذكرى السبعين لتحالفنا الفخور مع شعب حليفنا».