تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم وآخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم أخبار الأربعاء 26 أبريل 2023:

• المالية: الوفاء بالاستحقاق الدستوري للصحة في الموازنة الجديدة بـ397 مليار جنيه

أكد محمد معيط وزير المالية، الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي في الموازنة الجديدة رغم ما تفرضه التحديات العالمية الراهنة من ضغوط غير مسبوقة على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر، حيث تبلغ مخصصات القطاع الصحي في العام المالي المقبل 397 مليار جنيه بزيادة 92.5 مليار جنيه.

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• البورصة تبدأ تداولات ما بعد العيد على انخفاض

بدأت البورصة المصرية التعاملات، اليوم الأربعاء، وهو أول تعاملات بعد إجازة عيد الفطر الطويلة منذ الخميس الماضي، وذلك على انخفاض، لكن محدود.

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• الصناعة: 2.117 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وإفريقيا خلال الربع الأول من 2023

قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وأسواق القارة الإفريقية بلغ نحو 2 مليار و117 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.

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• المالية: رصد 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين في موسم هذا العام

وأضاف الدكتور محمد معيط أنه تم الإتفاق على رصد 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين في موسم هذا العام، اعتبارًا من أول أبريل الحالي، إلى منتصف أغسطس المقبل، بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي.

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• الإحصاء: المصريون يتصدرون قائمة العلامات التجارية الممنوحة بنسبة 76.4% عام 2022

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد العلامات التجارية الممنوحة بلغ 11869 علامة تجارية في عام 2022، وكانت لمصر 9070 علامة تجارية، وباقي الجنسيات 2799 علامة تجارية، مقابل (10997) علامة تجارية عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 7.9%.

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• ارتفاع أسعار النفط بسبب المخاوف من تحسن الطلب

استهلت أسعار العقود الآجلة للنفط تعاملات اليوم الأربعاء، بارتفاع بعد تراجعها أمس نتيجة المخاوف من تحسن الطلب على الطاقة.

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• التصديري للصناعات الكيماوية: ندرس تأثير أحداث السودان على صادرات القطاع

أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن الظروف التي يمر بها السودان حاليا من الطبيعي أن تؤثر على تدفق الصادرات المصرية إليه.

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• الذهب يرتفع 10 جنيهات اليوم وعيار 21 يسجل 2510 جنيهات

ارتفعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليصل سعر جرام عيار 21 الأوسع انتشارا في مصر إلى نحو 2510 جنيهات، مقابل 2500 جنيه بنهاية تعاملات أمس.

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• الرقابة المالية: مد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية مايو المقبل

قررت الرقابة المالية، مد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية مايو المقبل

تيسيرا على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وفي ضوءً المتغيرات الاقتصادية، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 96 لسنة 2023.

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