الاحتلال الإسرائيلي يغلق مفرقا رئيسيا شمال رام الله لليوم الثاني على التوالي

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مفرق "عيون الحرامية"، الرئيسي، شمال محافظة رام الله والبيرة، على الطريق السريع المؤدي إلى محافظتي "نابلس" و"جنين" شمالا، وذلك لليوم الثاني على التوالي بدعوى إطلاق فلسطيني الرصاص على مستوطن وإصابته في هذه المنطقة.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة منذ ساعات الصباح الباكر في المنطقة، ومنعت مرور السيارات الفلسطينية من هذا المفرق الرئيسي.

ولم تكتف قوات الاحتلال بغلق المفرق المذكور فقط، ولكنها شددت إجراءاتها العسكرية على الطريق الواصل بين "جنين" و"نابلس" أيضا، ليجد الموظفون والتجار والطلبة صعوبة بالغة في الانتقال بين محافظات شمال ووسط الضفة.