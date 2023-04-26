مرتضى منصور يكشف حقيقة منعه من دخول نادي الزمالك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك، حقيقة تواجد قوات أمن داخل النادي من أجل إخلاءه ومحاصرته بالإضافة إلى منعه لدخول النادي.

ونفى مرتضى منصور هذه الشائعات حيث ظهر في مقطع فيديو قام بتصويره في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء من داخل نادي الزمالك.

وقال مرتضى عبر مقطع فيديو بثه من داخل النادي:"أنا مكنتش نازل اليوم، لكن قاموا بإصدار إشاعات بأنني ممنوع من دخول النادي والأمن محاصرا النادي".

وأضاف:"أنا بصراحة لم أعد أتفهم ما يحدث، لكن تقريبا سوف أقوم بوضع أمن على باب النادي من أجل منع مروجي الشائعات الكاذبة ومن يدعون بأنهم زملكاوية".

وأكمل:" هذا الفيديو من قلب نادي الزمالك، ولكن الإشاعات جاءت لأن فريق الزمالك لكرة القدم لديه مباراة هامة بالإضافة إلى فريق الطائرة".

وكانت أقاويل قد انتشرت في الساعات الماضية لمنع مرتضى منصور من دخول النادي ولكن الأخير نفى ذلك.