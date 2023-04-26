زيلنسكي عقب محادثة مع شي: لن يكون هناك سلام على حساب التنازل عن الأرض

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقب محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن أن يكون هناك سلام على حساب التنازلات الإقليمية.

وأضاف زيلينسكي - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء إنترفاكس يوكرين الأوكرانية - "لقد تلقيت مكالمة هاتفية من رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج. وخلال المحادثة التي استمرت ساعة، ناقشنا مجموعة كاملة من القضايا الموضوعية للعلاقات الثنائية. وتم إيلاء اهتمام خاص لسبل التعاون الممكن من أجل إقامة سلام عادل ومستدام لأوكرانيا"

وتابع: "لا أحد يريد السلام أكثر من الشعب الأوكراني. نحن على أرضنا ونكافح من أجل مستقبلنا، ونمارس حقنا غير القابل للتصرف في الدفاع عن النفس. يجب أن يكون السلام عادلاً ومستدامًا على أساس مبادئ القانون الدولي واحترام الأمم المتحدة الميثاق. لا يمكن أن يكون هناك سلام على حساب التنازلات الإقليمية. يجب استعادة وحدة أراضي أوكرانيا داخل حدود عام 1991 ".

ووفقا له، فقد ناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكة الأوكرانية الصينية.

وقال أيضا "قبل الحرب الروسية، كانت الصين الشريك التجاري الأول لأوكرانيا. وأعتقد أن محادثاتنا اليوم ستعطي دفعة قوية لاستعادة هذه الديناميكية والحفاظ عليها وتطويرها على جميع المستويات".